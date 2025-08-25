Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld. Körperverletzung in Marienhagen

Hildesheim (ots)

Alfeld (neh). Am 22.08.2025 wurde das 17- jährige Opfer gegen 12:00 Uhr in Duingen OT Marienhagen von einer unbekannten Person angesprochen und nach dem Weg gefragt. Unvermittelt schlug der Unbekannte das Opfer und hantierte mit einem Messer vor dem Opfer herum. Das Opfer wehrte sich, so dass der Unbekannte von dem Opfer abließ und flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Alfeld unter der Rufnummer 05181-8073-0 entgegen.

