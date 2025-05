Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Die Polizei Stadthagen zieht trotz zweier Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte und zweier Körperverletzungen eine positive Bilanz

"Tanz in den Mai" in Hagenburg (ots)

Cho / Nach Einschätzung der Polizei feierten geschätzte 1500, meist junge, Menschen in Hagenburg in den Mai. Im Rahmen dieser Feierlichkeit kam es zu zwei Körperverletzungen. Gegen 02:35 h schlug ein noch unbekannter Täter einen 22 jährigen Mann aus Hagenburg mit der Faust ins Gesicht. Der Hagenburger wurde hierbei leicht verletzt und musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 04:00 h schlug ein 17 jähriger Jugendlicher aus Sachsenhagen aufgrund vorangegangener Streitigkeiten einem 18 jährigen mit der Faust ins Gesicht. Auch hier kam es zu einer leichten Verletzung.

Zudem leistete ein 19 jähriger Mann aus Wunstorf gegen 02:30 h Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, als er einem gegen ihn ausgesprochenem Platzverweis nicht nachgekommen ist. Zuvor verhielt sich der Mann im alkoholisierten Zustand aggressiv, woraufhin der Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem Platzverweis kam er nicht nach, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Hierbei sperrte sich der Mann aktiv gegen die Polizeikräfte, so dass der Mann mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden musste. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren wegen eines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Gegen 04:00 h ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Hier ging ein 42 Jahre alter, alkoholisierter Mann aus Bad Nenndorf nach einem erteilten Platzverweis bedrohlich auf die Polizeikräfte zu. Der Angriff des Mannes konnte durch den Einsatz von Pfefferspray durch die Polizei unterbunden werden. Auch gegen diesen Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Ein besonderes Dankeschön geht seitens der Polizei Stadthagen an das vor Ort befindliche DRK und die Freiwillige Feuerwehr. In der Nacht kam es zu einer tollen Zusammenarbeit aller Rettungskräfte. Trotz der vier genannten Vorfälle zieht die Polizei Stadthagen eine positive Bilanz. Ansonsten verlief die Nacht nämlich ruhig und friedlich.

