POL-NI: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Stadthagen (ots) - (Thi) Am Dienstag den 29.04.2025 ereignete sich gegen 13:12 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Breslauer Straße in Stadthagen. Eine 23-Jähriger aus Deinstedt beabsichtigte mit ihrem VW Passat an der Ampelkreuzung nach links abzubiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 71-Jährigen aus Stadthagen mit seinem VW Jetta. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei an beiden Pkw Sachschaden ...

