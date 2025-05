Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Entdeckter Fensteraufbrecher flüchtet ins Haus und verlässt es durch die Haustür

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Am Freitag (2. Mai 2025) versuchte ein bisher unbekannter Mann in ein Einfamilienhaus an der Adolf-Tibus-Straße einzubrechen. Er warf ein Fenster an der Gebäudeseite ein, öffnete es daraufhin und versuchte, in das Haus einzudringen. Er wurde dabei von einem Zeugen bemerkt. Als der Mann den Einbrecher ansprach, lief dieser innerhalb des Hauses zur Eingangstür, öffnete diese und rannte über eine Brücke in Richtung Helene-Weber-Straße weg. Am anderen Ende der Brücke nahm er sein offensichtlich dort von ihm abgestelltes Fahrrad und flüchtete damit in Richtung der Eltener Straße. Der Zeuge konnte den Mann wie folgt beschreiben:

- circa 160-180 cm groß - Komplett dunkel gekleidet - schwarze Basecap

Das Kriminalkommissariat der Polizei in Emmerich sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Einbrecher oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich Adolf-Tibus-Straße/Helene-Weber-Straße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell