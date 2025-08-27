PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Freden- Brand eines Traktors

Hildesheim (ots)

FREDEN (cmü). Am 27.08.2025 gegen 17:50 Uhr bewirtschaftete ein Landwirt mit einem Traktor ein Feld, welches an den Langen Weg in Freden angrenzt. Während der Arbeiten geriet das Fahrzeug in Brand. Der Landwirt verließ das Fahrzeug rechtzeitig. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehren Freden und Winzenburg vorgenommen. Die untere Wasserbehörde des Landkreis Hildesheim erschien ebenfalls am Brandort. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 60000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Alfeld
Ravenstraße 8
31061 Alfeld

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 09:38

    POL-HI: Polizei ermittelt nach Verkehrskontrolle wegen mehrerer Verstöße

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Nach einer am Montagabend (25.08.2025) durchgeführten Verkehrskontrolle ermittelt die Polizei wegen mehrerer Vergehen gegen einen Autofahrer aus Hildesheim. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei überprüfte den 45-Jährigen, als dieser gegen 19:40 Uhr mit einem Kleintransporter in der Senkingstraße unterwegs war. Hierbei ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 02:39

    POL-HI: Versuchter Diebstahl eines Leichtkraftrades am Bahnhof Nordstemmen

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen (bub) - Am 25.08.2025, in der Zeit zwischen 13:09 und 22:57 Uhr, ist es zu einem versuchten Diebstahl eines Motorrollers bzw. einer Sachbeschädigung gekommen. Der graue Motorroller von Yamaha war vor dem Bahnhof in Nordstemmen abgestellt. Unbekannte Täter versuchten, diesen mittels Werkzeugs zu starten und mutmaßlich zu entwenden. Dies ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 18:55

    POL-HI: Polizei leitet Strafverfahren gegen E-Scooter-Fahrer ein

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am Nachmittag des 25. August 2025 kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth den Führer eines Elektrotretrollers in der Bodenburger Straße in 31162 Bad Salzdetfurth. Bei der Kontrolle gegen 15:15 Uhr ergeben sich den Polizeibeamten deutliche Anhaltspunkte dafür, dass der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren