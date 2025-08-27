Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Freden- Brand eines Traktors

Hildesheim (ots)

FREDEN (cmü). Am 27.08.2025 gegen 17:50 Uhr bewirtschaftete ein Landwirt mit einem Traktor ein Feld, welches an den Langen Weg in Freden angrenzt. Während der Arbeiten geriet das Fahrzeug in Brand. Der Landwirt verließ das Fahrzeug rechtzeitig. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehren Freden und Winzenburg vorgenommen. Die untere Wasserbehörde des Landkreis Hildesheim erschien ebenfalls am Brandort. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 60000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

