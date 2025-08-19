PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit Pedelec

Celle (ots)

Im Celler Stadtteil Heese ist es gestern Vormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61 Jahre alter Polofahrer befuhr gegen 11:20 Uhr die Straße "Heese" in Fahrtrichtung Heeseplatz. Beim Abbiegen in die Riemannstraße übersah er einen auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden 33-jährigen Pedelec-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

