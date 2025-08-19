Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit Pedelec

Celle (ots)

Im Celler Stadtteil Heese ist es gestern Vormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61 Jahre alter Polofahrer befuhr gegen 11:20 Uhr die Straße "Heese" in Fahrtrichtung Heeseplatz. Beim Abbiegen in die Riemannstraße übersah er einen auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden 33-jährigen Pedelec-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

