Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkener greift Helfer an

Celle (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntag, den 17.08.2025 wurde der Polizei Celle ein junger Mann gemeldet, der stark alkoholisiert in der Innenstadt liegen solle. Passanten, die ihm helfen wollten, habe der Mann angegriffen. Auch den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der betrunkene Mann sehr aggressiv, so dass er dem Polizeigewahrsam zugeführt wurde. Hierbei trat er einem Polizeibeamten gegen den Kopf. Der Beamte wurde leicht verletzt, der junge Mann verbrachte die Nacht bis zur Ausnüchterung in einer Zelle. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

