Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Celle (ots)

Am gestrigen Freitag, den 15.08.2025, kam es gegen 23:54 Uhr in der Jägerstraße in Fahrtrichtung Hannoversche Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen. Ein 27-jähriger Mann befuhr mit seinem Daimler Chrysler die Jägerstraße, vom Kreisverkehr Fuhsestraße kommend, in Richtung Hannoversche Straße. Kurz nach dem Kreisverkehr überholte er ein anderes Fahrzeug und verlor anschließend in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW geriet auf den Parkstreifen und kollidierte dort ungebremst mit einem geparkten PKW. Der parkende PKW wurde durch den Zusammenstoß über einen Metallbügel gegen einen Baum geschoben. Der Fahrer (27 Jahre) und die Beifahrerin (22 Jahre) wurden bei dem Unfall beide schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Jägerstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme und anschließende Räumungsarbeiten in dem Bereich gesperrt. Die Höhe des Unfallschadens wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen verfügt der verursachende PKW über keine gültige Zulassung.

