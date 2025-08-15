Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht auf dem Kundenparkplatz des EDEKA Müller in Nienhagen

Celle - Nienhagen (ots)

Am 15.08.2025, in der Zeit von 9:30 Uhr - 10 Uhr, ist es auf dem Kundenparkplatz bei Edeka Müller in Nienhagen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. An dem Wagen der Anzeigenerstatterin, ein silberner Toyota Yaris, entstand am linken, hinteren Kotflügel ein Schaden in ca. 30 cm - 60 cm Höhe. Das dieser Schaden beim Ein- oder Ausparken eines neben dem Toyota stehenden Pkw's geschehen ist aufgrund der Angaben der Anzeigenerstatterin sehr wahrscheinlich. Personen, die in dem o.g. Zeitraum Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wathlingen unter der Rufnummer 05144-495460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell