Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Beleidigung in Wathlingen gesucht

Wathlingen (ots)

Ein 45-jähriger Spaziergänger hielt sich am Montag, 18.08.2025 gegen 08:00 Uhr in der Kantallee in Wathlingen in Höhe des dortigen Geländes eines Kleingartenvereins auf. Er beobachtete einen aus der Richard-Wagner-Straße kommenden Rollerfahrer, der nach rechts abbog. Der Spaziergänger machte den nun an ihm vorbeifahrenden Rollerfahrer auf das dort geltende Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge aufmerksam. Der Fahrer ignorierte ihn aber, beleidigte ihn und setzte seine Fahrt in Richtung Papenhorst fort. Eine nähere Beschreibung des Fahrers und des Rollers oder Mofas sowie Angaben zu dem Kennzeichen liegen leider nicht vor. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich weitere Personen / Spaziergänger in dem Bereich auf. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

