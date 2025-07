Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gasaustritt bei Glasfaserausbau-Arbeiten

Albersweiler (ots)

Am 02.07.2025, gegen 14:30 Uhr, trafen Mitarbeiter eines Bauunternehmens für den Ausbau des Glasfasernetzes in Albersweiler in der Hauptstraße bei Erdarbeiten mittels einer Erdrakete die in der Straße verlaufende Hauptgasleitung. Diese wurde oberhalb getroffen und beschädigt, so das Gas austrat. Der Gefahrenbereich wurde großflächig gesperrt und die angrenzenden Wohnhäuser durch die Feuerwehr geräumt. Durch das DRK wurde in einem alten Lebensmittelmarkt eine Auffangstelle eingerichtet und zeitweise bis zu 50 Anwohner betreut. Zeitweise waren bis zu 91 Einsatzkräfte der Feuerwehren, Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die betroffenen Anwohner konnte ab 18:30 Uhr sukzessiv nach erfolgter negativ Messung in ihre jeweiligen Häuser zurückgeführt werden.

