Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW-Fahrerin fährt auf Pannen-LKW auf

Schwegenheim / B9 (ots)

Lediglich leichte Verletzungen zog sich eine 33 Jahre alte Frau aus dem Raum Speyer zu, die am Dienstagmorgen die Bundesstraße 9 in Richtung Karlsruhe befuhr und auf die Bundesstraße 272 in Richtung Landau abfahren wollte. Sie übersah den etwa 100 Meter vor der Ausfahrt stehenden abgesicherten Pannen-LKW und fuhr mit der kompletten Motorhaube unter den Auflieger. Mit mehreren Prellungen wurde die junge Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell