POL-PDLD: "Zwei" Verletzte nach Verkehrsunfall

Germersheim (ots)

Zu einem unglücklichen Umstand kam es Dienstagabend gegen 19:00 Uhr im Bereich der Blumenstraße in Germersheim. Ein 83 Jahre alter Mann aus dem Kreis Germersheim versuchte mit seinem PKW an der Straße zu rangieren und streifte zunächst einen geparkten PKW. Anschließend rutschte er offensichtlich von der Bremse ab und fuhr frontal gegen eine Gartenmauer. Hierbei verletzte er sich am Kopf. Seine 86 Jahre alte Frau, die ihn wohl zuvor versucht hat, rückwärts auszuweisen, stolperte offensichtlich beim Versuch, ihrem Mann zu Hilfe zu kommen und verletzte sich ebenfalls leicht. Beide Personen wurden zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 20000 Euro.

