POL-PDKH: Verkehrskontrolle mit Konsequenzen...

Rehbach (ots) - Am 12.05.2025 kam es in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rehbach zum Brand des Haupttrakts eines Rinderstalls, mit Sachsachen im sechsstelligen Bereich. Nach Hinzuziehen eines Brandsachverständigen kann als Brandursache ein technischer Defekt an einem in dem Stall abgestellten landwirtschaftlichen Fahrzeug festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Kriminalinspektion Bad Kreuznach Telefon: 0671 8811 0 E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de Website: ...

