Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Hochwertige Schweißgeräte gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16./17.07.2025) in eine Lagerhalle in der Siemensstraße ein. Sie beschädigten ein Fenster und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand mindestens sechs hochwertige Schweißgeräte.

Sachdienliche Hinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell