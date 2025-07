Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

In der Straße "Kleines Holz" brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16./17.07.2025) in ein Einfamilienhaus ein. Dabei beschädigten sie zwei Türen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und beschädigten dabei außerdem Mobiliar im Haus. Sie stahlen nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld und eine Spielkonsole (Playstation 5).

Wer Hinweise zu dem Einbruch hat, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

