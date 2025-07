Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Junger E-Scooter-Fahrer fährt Hund an und flüchtet.

Lippe (ots)

An der Herforder Straße wurde am Dienstagnachmittag (15.07.2025) gegen 17.15 Uhr ein Hund von einem E-Scooter angefahren und verletzt. Eine 58-Jährige aus Leopoldshöhe war mit ihrem angeleinten Jack Russel Terrier zu Fuß auf dem Geh-/Radweg unterwegs, als ihr an der Einmündung zur Schötmarschen Straße ein Jugendlicher auf einem E-Scooter entgegenkam. Er fuhr den Hund an, wodurch dieser verletzt wurde. Während sich die Frau um ihr Tier kümmerte, flüchtete der Fahrer in Richtung Leopoldshöhe. Der E-Scooter war schwarz mit roten Strichen. Der Fahrer war männlich, etwa 13 - 17 Jahre alt, hat hellblonde Haare, ist circa 1,75 m groß, hat eine normale Statur und trug eine schwarze Jacke. Wer Hinweise auf den Jungen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Verkehrskommissariat.

