POL-LIP: Detmold. Jugendliche werfen Stein auf fahrenden Wagen - Zeugen gesucht.

Am Abend des 12.07.2025 gegen 18.10 Uhr warfen mehrere Jugendliche in der Industriestraße einen Stein auf einen Mercedes Sprinter, der in Richtung Innenstadt fuhr. Der Wagen des 56-jährigen Fahrers wurde an der Tür erheblich beschädigt. Die Gruppe der Jugendlichen (etwa 6 - 7 Personen) soll aus Mädchen und einem Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren bestanden haben. Sie befanden sich beim Steinwurf auf der Erhöhung an der Industriestraße. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Jugendlichen geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

