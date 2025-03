Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Bei Rot gefahren

Zwei Pkw stießen am Montag in Uhingen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Seat Ibiza auf der B10. An der Ausfahrt Uhingen verließ sie die Bundesstraße, um in der Kirchheimer Straße weiter zu fahren. Aufgrund von Unachtsamkeit achtete sie wohl nicht auf die rote Ampel an der Einmündung. In der Kirchheimer Straße war eine 63-Jährige mit ihrem Seat Leon unterwegs. Die 63-Jährige fuhr geradeaus weiter in Richtung Stuttgarter Straße und hatte Grün. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Den Gesamtsachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Beide Seat mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

++++0510554

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

