Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) - Mietingen - Gegen geparktes Auto gekracht

Am Montag stieß eine Seniorin mit dem Auto gegen ein Fahrzeug. Die Frau fuhr zunächst weiter, kehrte aber wenig später an die Unfallstelle zurück.

Ulm (ots)

Kurz vor 8.30 Uhr fuhr die Seniorin mit ihrem Toyota im Rosenweg. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr sie mit ihrem Auto auf einen ordnungsgemäß am rechtsseitig geparkten BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob es den BMW rund zehn Meter weiter nach vorne und das Auto kam auf dem Gehweg zum Stehen. Ein Zeuge hatte das beobachtet und die Polizei verständigt. Die Fahrerin des Toyota setzte ihre Fahrt zunächst fort und verständigte eine Angehörige. Die kehrte kurze Zeit später zusammen mit der mutmaßlichen Unfallverursacherin zurück an die Unfallstelle. Die Polizei Laupheim war bereits vor Ort und nahm die Ermittlungen nach der Flüchtigen auf. Sie schätzt den Schaden an dem Toyota auf rund 10.000 Euro, den am BMW auf ca. 9.000 Euro. Auf die Seniorin kommt nun eine Anzeige zu.

