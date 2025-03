Polizeipräsidium Ulm

Am frühen Sonntagmorgen brach ein Unbekannter in ein Hotel bei Salach ein.

Zwischen 4.15 Uhr und 5.15 Uhr drang ein Unbekannter in das Gebäude ein. Das liegt östlich von Salach und befindet sich in einer Burg. Mit einem Werkzeug hebelte er ein Fenster auf. Dann stieg der Einbrecher durch das Fenster in das Hotel ein. Im Innern brach der Unbekannte weitere Türen zur Rezeption und einem Büro auf. Dort stieß er auf einen Tresor. Dem Einbrecher gelang es nicht, den Wertschrank zu öffnen. Ohne Beute flüchtete der Täter unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von rund 2.500 Euro. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/851-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

