Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Illegale Glücksspielautomaten sichergestellt.

Lippe (ots)

Am späten Dienstagabend (15.07.2025) vollstreckte die lippische Kriminalpolizei einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Detmold für eine Shisha-Bar in der Langen Straße. Eine Einsatzhundertschaft unterstützte den Einsatz mit starken Kräften. Im Fokus des Ermittlungsverfahrens steht die Veranstaltung illegalen Glücksspiels. Ein 46-jähriger Syrer aus Lage steht unter Verdacht, regelmäßig über Social Media dazu eingeladen zu haben. In der Spielstätte stellte die Polizei während des Einsatzes mehrere Personen fest, die augenscheinlich an einem illegalen Glücksspiel teilnahmen. Es wurden ein hoher 4-stelliger Bargeldbetrag sowie mehrere illegale Glücksspielautomaten sichergestellt. Das Technische Hilfswerk unterstützte beim Abtransport der Automaten. Auch die Wohnung des Tatverdächtigen in Lage wurde durchsucht. Hier wurde ebenfalls ein hoher 4-stelliger Bargeldbetrag sichergestellt. Die Ermittlungen im Kriminalkommissariat 2 dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell