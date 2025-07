POL-LIP: Detmold. Diebstahl aus Wohnung.

Lippe (ots) - Am Abend des 12.07.2025 gegen 18.10 Uhr warfen mehrere Jugendliche in der Industriestraße einen Stein auf einen Mercedes Sprinter, der in Richtung Innenstadt fuhr. Der Wagen des 56-jährigen Fahrers wurde an der Tür erheblich beschädigt. Die Gruppe der Jugendlichen (etwa 6 - 7 Personen) soll aus Mädchen und einem Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren ...

