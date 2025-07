Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Gleise betreten und Zugverkehr gestört.

Lippe (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Im Regelweg sollen unbekannte Jugendliche am Mittwochnachmittag (16.07.2025) gegen 16.30 Uhr die Gleise betreten und dadurch den Zugverkehr behindert haben. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 15 bis 18 Jahre alt, kurze dunkle Haare, dunkel gekleidet. Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer (05231) 6090.

