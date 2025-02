Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Öl auf dem Papierbach: Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf die Niers

Mönchengladbach-Geistenbeck, 02.02.2025, 14:07 Uhr, Papierbach (ots)

Am Sonntagnachmittag meldeten Spaziergänger einen Ölfilm auf dem Papierbach am Geistenbecker Ring, der sich in Richtung Niers auszubreiten drohte. Die Feuerwehr setzte sofort Ölsperren an einem offensichtlich ursächlichen Kanaleinlauf im Kreuzungsbereich Luisental ein, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Nach Rücksprache mit dem Niersverband wurde zum Schutz der Ökologie der zurzeit im Renaturierungsprozess befindlichen Niers eine weitere Öl-Sperre im Bereich der Brückenstraße in Mülfort eingebaut. Zur Ermittlung der Ursache wurde die Einsatzstelle anschließend den hinzugerufenen Bereitschaftsdiensten des Fachbereichs Umwelt und der NEW´ übergeben.

Im Einsatz waren ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Kleineinsatzfahrzeug und ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Gefahrgut aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandoberinspektoranwärter Ludwig Barsch (in Ausbildung) unter Aufsicht von Brandamtmann Thomas Mandrossa

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell