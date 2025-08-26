PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei ermittelt nach Verkehrskontrolle wegen mehrerer Verstöße

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach einer am Montagabend (25.08.2025) durchgeführten Verkehrskontrolle ermittelt die Polizei wegen mehrerer Vergehen gegen einen Autofahrer aus Hildesheim.

Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei überprüfte den 45-Jährigen, als dieser gegen 19:40 Uhr mit einem Kleintransporter in der Senkingstraße unterwegs war. Hierbei stellten die Beamten zunächst fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Darüber hinaus fiel ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC, Amphetamin und Kokain aus. Bevor der Mann zwecks einer Blutprobenentnahme zur Dienststelle gebracht werden sollte, fanden die Einsatzkräfte bei ihm ein verbotenes Butterflymesser und beschlagnahmten dieses.

Nach Durchführung aller Maßnahmen wurde der 45-Jährige entlassen. Gegen ihn wird wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

