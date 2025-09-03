POL-AA: Ostalbkreis: PKW rollt weg
Aalen (ots)
Rosenberg: PKW rollt weg und verletzt Fußgängerin
Am Dienstag stellte ein 30-Jähriger seinen VW Golf in der Buchenstraße ab. Nachdem er diesen nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert hatte, machte sich das Fahrzeug gegen 15:50 Uhr selbstständig und rollte ein Stück die abschüssige Straße hinab. Hierbei kam es zu einem Kontakt mit einer 90-jährigen Fußgängerin, die nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und dadurch zu Boden fiel. Die Seniorin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
