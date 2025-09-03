PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW rollt weg

Aalen (ots)

Rosenberg: PKW rollt weg und verletzt Fußgängerin

Am Dienstag stellte ein 30-Jähriger seinen VW Golf in der Buchenstraße ab. Nachdem er diesen nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert hatte, machte sich das Fahrzeug gegen 15:50 Uhr selbstständig und rollte ein Stück die abschüssige Straße hinab. Hierbei kam es zu einem Kontakt mit einer 90-jährigen Fußgängerin, die nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und dadurch zu Boden fiel. Die Seniorin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 14:28

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Remshalden-Geradstetten: Jalousien an Schulgebäude beschädigt Im Zeitraum zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Dienstag, 16:30 Uhr wurden an insgesamt neun Fenstern der Grundschule Geradstetten in der Raiffeisenstraße die heruntergelassenen Jalousien beschädigt. Die Beschädigungen wurden vermutlich durch gezielte Schüsse mit einem Fußball herbeigeführt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:24

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zaun des Polizeireviers besprüht

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Zaun des Polizeireviers besprüht Ein Vandale besprühte den Sichtschutzzaun des Polizeireviers in der Salinenstraße mit silberner Farbe. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 60 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren