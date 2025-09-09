Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Oberflockenbach - Feuerwehr erleben und Lebensretter werden

Bild-Infos

Download

Weinheim (ots)

Am kommendem Sonntag, den 14. September 2025, lädt die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Oberflockenbach, von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür in der Großsachsener Straße ein. Ein abwechslungsreiches Programm der Brandschützer sorgt für Unterhaltung, Information und Mitmachaktionen für die ganze Familie.

Schon am Vormittag gibt es ein bayerisches Frühstück, das bis 12 Uhr serviert wird. Ab 13 Uhr öffnet die Kaffee- und Kuchenbar. Während des Tag der offenen Tür sorgen die Floriansjünger für ein Essens- und Getränkeangebot, das keine Wünsche offenlässt.

Neben dem kulinarischen Teil können die Besucherinnen und Besucher Feuerwehrtechnik hautnah erleben. Die Einsatzfahrzeuge der Abteilung stehen zur Besichtigung bereit, bei Rundfahrten für Kinder geht es mit Blaulicht durch den Ort. Die Jugendfeuerwehr zeigt, wie Nachwuchsarbeit bei der Feuerwehr aussieht, und lädt Kinder und Jugendliche zum Mitmachen ein. Auch die Helfer-vor-Ort-Einheit und der Förderverein der Abteilung stellen ihre Arbeit vor. Beim Feuerlöscher-Training können Gäste selbst aktiv werden und den sicheren Umgang mit einem Feuerlöscher ausprobieren.

Darüber hinaus geben die Einsatzkräfte praktische Tipps zum Brandschutz. Besucher erfahren, wie man Brände im Alltag vermeiden kann, welche Rauchmelderpflichten gelten und wie man im Ernstfall richtig reagiert.

Für Kinder gibt es ein buntes Programm. Die beliebte Hüpfburg sorgt für Bewegung und Spaß, die Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto sind jedes Jahr ein Highlight, und die Spielstraße lädt zum Entdecken und Mitmachen ein. Damit ist garantiert, dass auch die kleinen Gäste einen erlebnisreichen Tag haben.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf einer Aktion, die Leben retten kann. Gemeinsam mit der DKMS führt die Feuerwehr Oberflockenbach eine Registrierungsaktion durch. Anlass ist der Hilferuf für René aus Weinheim, der dringend eine Stammzellspende benötigt. Der Familienvater ist an Blutkrebs erkrankt und hofft auf einen passenden Spender. Jeder gesunde Erwachsene zwischen 17 und 55 Jahren hat die Möglichkeit, sich mit einem einfachen Wangenabstrich als potenzieller Stammzellspender registrieren zu lassen.

Mit dieser Aktion setzt die Feuerwehr Weinheim ein starkes Zeichen der Solidarität. Feuerwehr bedeutet Helfen und Hilfe hört nicht am Einsatzort auf. "Wir hoffen, dass viele Gäste die Gelegenheit nutzen, um sich registrieren zu lassen. Für René und viele andere Betroffene ist es vielleicht die einzige Chance auf Heilung", erklärt Abteilungskommandant Sven Hufnagel gemeinsam mit seinen Stellvertretern Andreas Auer und Mike Junghans.

Die Feuerwehrabteilung Oberflockenbach lädt die gesamte Bevölkerung herzlich ein, diesen besonderen Tag mitzuerleben. Ein Besuch lohnt sich dieses Jahr doppelt. Man kann die Freiwillige Feuerwehr hautnah erleben, Kinderprogramm genießen, Brandschutzwissen mitnehmen und gleichzeitig die Chance nutzen, selbst zum Lebensretter zu werden.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell