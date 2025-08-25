Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Drei Einsätze am Montag für die Weinheimer Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim musste am Montag gleich zu drei Einsätzen am Wochenbeginn ausrücken.

Weinheim. [CS] Eine ausgelöste Brandmeldeanlage, eine Türöffnung und ein vermeintliches Tier in Not erforderten den Einsatz der Weinheimer Feuerwehr.

Gegen 11 Uhr alarmierte die Leitstelle Rhein-Neckar die Weinheimer Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Schule im Weinheimer Stadtkern. Das Ersteintreffende Fahrzeug begann mit dem Angriffstrupp die Erkundung. Ausgelöst hatte die Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage. Der Trupp ging mit einem Kleinlöschgerät den von der Laufkarte vorgegeben Weg entlang zum ausgelösten Bereich. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden. Die Auslösung wurde durch planmäßige Wartungsarbeiten verursacht. Nach der Kontrolle des betroffenen Bereichs konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden und die Einsatzstelle dem Betreiber und der Fachfirma übergeben. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 22 Kräften vor Ort.

Wenige Zeit später, am frühen Nachmittag wurde der Einsatz der Feuerwehr erneut erforderlich. Dieses Mal musste eine Tür für den Rettungsdienst geöffnet werden. Der Angriffstrupp schaffte dem Rettungsdienst mittels Spezialwerkzeug Zugang zur Wohnung. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde ein neues Schloss verbaut und die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Noch auf dem Rückweg zum Feuerwehrzentrum wurden die Kräfte in die Alte Landstraße beordert. Dort wurde ein Vogel in einem Kaminrohr vermutet. Nach intensiver Erkundung des Kamins, und der dazu gehörigen Verrohrung konnte jedoch kein Tier aufgefunden werden. Auch der Bereich der Revisionsklappe im Keller wurde mit einer Taschenlampe und einem Spiegel kontrolliert. Auch hier war zum Glück nichts feststellbar. Somit war dieser Einsatz zügig beendet und die Brandschützer konnten einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell