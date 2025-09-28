FW Weinheim: Technik, Teamgeist und Tradition Feuerwehrabteilung Rippenweier öffnet die Tore

Feuerwehr Weinheim

Feuerwehrabteilung Rippenweier öffnet die Tore

Am Sonntag, 5. Oktober 2024, öffnet die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Rippenweier ihre Tore für die Bevölkerung. Besucherinnen und Besucher können die Arbeit der Feuerwehr hautnah erleben und sich auf ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie freuen.

Weinheim. 365 Tage im Jahr stehen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Rippenweier bereit, um zu löschen, zu retten, zu bergen und zu schützen. Unter dem Motto "Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit" lädt die Abteilung am Sonntag, 5. Oktober 2024, von 10:30 Uhr bis in die Abendstunden zum Tag der offenen Tür ein.

Die Gäste können Fahrzeuge und Geräte aus nächster Nähe kennenlernen, mit Feuerwehrangehörigen ins Gespräch kommen und erfahren, was hinter dem Einsatzalltag steckt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zum Mittagessen gibt es als besondere Spezialität Schweinebraten mit Spätzle, am Nachmittag folgt ein großes Kuchenbuffet. Kuchenspenden aus der Bevölkerung werden gerne entgegengenommen.

Auch für Kinder gibt es viel zu entdecken. Sie können sich auf der Hüpfburg austoben, im Brandhaus üben oder bei Rundfahrten im Feuerwehrauto mitfahren. Damit wird der Besuch für die ganze Familie zum Erlebnis. Die Jugendfeuerwehr ist ebenfalls vertreten. Die Abteilungsjugendfeuerwarte Nico Bickel und Sebastian Oehmann stehen für Informationen bereit und freuen sich, interessierte Mädchen und Jungen ab zehn Jahren in der Nachwuchsabteilung begrüßen zu dürfen.

Abteilungskommandant Max Weidenthaler blickt dem Tag mit Vorfreude entgegen: "Wir freuen uns auf viele Gäste, die unsere Arbeit kennenlernen möchten. Die Freiwillige Feuerwehr lebt davon, dass Bürgerinnen und Bürger hinter ihr stehen und unsere ehrenamtliche Arbeit unterstützen. Jeder Besuch zeigt uns, dass unsere Arbeit geschätzt wird."

Die Feuerwehrabteilung Rippenweier lädt herzlich dazu ein, einen Tag voller Technik, Teamgeist und Tradition mitzuerleben.

