Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brennender Müllsack im Betreuungszentrum sorgt für Feuerwehreinsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim war am Samstag mit den Abteilungen Stadt und Sulzbach gleich zweimal gefordert. Am Vormittag löste ein Rauchwarnmelder in der Rettungswache des DRK aus. Am Abend rückten die Einsatzkräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im GRN Reha- und Betreuungszentrum aus. Hier brannte ein Müllsack.

Weinheim. Am Samstagabend um 20:15 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Stadt und Sulzbach durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage zum GRN Reha- und Betreuungszentrum in der Röntgenstraße alarmiert. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten die Mitarbeiter der Einrichtung reagiert. Ein in Brand geratener Müllsack wurde ins Freie gebracht und mit eigenen Mitteln gelöscht. Die Ursache für das Feuer im Sack ist bislang nicht bekannt.

Die Feuerwehr kontrollierte den Müllsack anschließend mit einer Wärmebildkamera und einem Kleinlöschgerät, um letzte Glutnester auszuschließen. Gleichzeitig erkundete ein Trupp unter Atemschutz den Bereich im Gebäude, in dem der Rauchmelder ausgelöst hatte. Dieser Bereich war noch verraucht, ein offenes Feuer konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die Bewohner hatten sich bereits vorbildlich verhalten und eigenständig in sichere, rauchfreie Zonen zurückgezogen oder verblieben in ihren nicht betroffenen Zimmern. So musste die Feuerwehr niemanden aus akuter Gefahr bringen.

Zur Entrauchung des Gebäudes setzten die Einsatzkräfte einen Lüfter ein. Damit wurde der Rauch aus dem betroffenen Abschnitt gedrückt, sodass die Räume wieder gefahrlos betreten werden konnten. Der zuvor vorbereitete Löschangriff konnte nach Abschluss der Maßnahmen zurückgebaut werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt. Verletzt wurde niemand.

Bereits am Samstagmorgen war die Feuerwehr gegen 8:30 Uhr aufgrund eines Rauchwarnmelder in der Breslauer Straße im Einsatz. Der Hausnotruf des DRK meldete den ausgelösten Rauchmelder an die Feuerwehrleitstelle.

Die Feuerwehr rückte mit den Abteilungen Stadt und Sulzbach an und kontrollierte das Domizil des Deutschen Roten Kreuz Weinheim. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Rauchwarnmelder im Bereich eines Aufzug ausgelöst hatte. Eine Ursache für Rauch oder Feuer war jedoch nicht feststellbar. Der Bereich wurde gründlich kontrolliert, ein Brand konnte ausgeschlossen werden. Die Meldeanlage wurde durch die Haustechnik zurückgestellt und die Feuerwehr konnte den Einsatz beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell