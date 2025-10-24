POL-HS: Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet
Heinsberg (ots)
In der Industriestraße gelangten unbekannte Personen zwischen dem 22. Oktober (Mittwoch), 18 Uhr und dem 23. Oktober (Donnerstag), 8 Uhr, gewaltsam in ein Firmenfahrzeug und entwendeten aus dem Laderaum eine Tasche mit diversen Werkzeugen.
