POL-HS: Wohnwagen entwendet
Hückelhoven-Doveren (ots)
Unbekannte Personen entwendeten am Doverener Markt einen Wohnanhänger der Marke Fendt, an dem ein Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) angebracht war. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag (21. Oktober), 22 Uhr, zu Mittwoch (22. Oktober), 06.30 Uhr.
