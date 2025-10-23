Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festnahme nach Raubüberfall auf Geldinstitut

Wegberg (ots)

Am Mittwoch (22. Oktober) betrat ein Mann gegen 15.45 Uhr eine am Rathausplatz gelegene Bankfiliale und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm eine niedrige zweistellige Summe Münzgeld ausgehändigt wurde, verließ er die Bank und konnte kurz darauf in Tatortnähe von Polizeibeamten festgenommen werden. Der 41-jährige Täter, der ohne festen Wohnsitz ist, wird am heutigen Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Aachen vorgeführt.

