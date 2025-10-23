PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen

Geilenkirchen (ots)

Nachdem sie eine Scheibe eines am Gillesweg abgestellten Autos eingeschlagen hatten, durchwühlten bislang unbekannte Täter den Fahrzeuginnenraum. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen (23. Oktober) zwischen 4 Uhr und 04.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

