POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen
Geilenkirchen (ots)
Nachdem sie eine Scheibe eines am Gillesweg abgestellten Autos eingeschlagen hatten, durchwühlten bislang unbekannte Täter den Fahrzeuginnenraum. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen (23. Oktober) zwischen 4 Uhr und 04.30 Uhr.
