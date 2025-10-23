POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen

Gangelt (ots) - Am Freitag, 17. Oktober, kam es gegen 2 Uhr nachts zum Brand von mehreren Mülltonnen auf einem Grundstück, welches rückwärtig an den Friedhof grenzt. Die Flammen griffen auf ein nebenliegendes Gebäude an der Straße Markt über, in dem sich im Erdgeschoss ein Geschäft und in den Obergeschossen ...

mehr