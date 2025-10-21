Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinsamer Zeugenaufruf der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Heinsberg: Zeugen nach Hausbrand gesucht

Gangelt (ots)

Am Freitag, 17. Oktober, kam es gegen 2 Uhr nachts zum Brand von mehreren Mülltonnen auf einem Grundstück, welches rückwärtig an den Friedhof grenzt. Die Flammen griffen auf ein nebenliegendes Gebäude an der Straße Markt über, in dem sich im Erdgeschoss ein Geschäft und in den Obergeschossen zwei Wohnungen befinden. Bewohner bemerkten den Brand durch die Auslösung eines Brandmeldealarms und verständigten die Feuerwehr. Alle Personen konnten das Haus unverletzt verlassen. Zur Klärung der Brandursache sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Ausbruch des Brandes in Zusammenhang stehen könnten. Auch Personen, die im Umfeld des Friedhofs sowie des Brandortes wohnen und über Videoaufzeichnungen des entsprechenden Zeitraums verfügen, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

