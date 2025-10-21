PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinsamer Zeugenaufruf der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Heinsberg: Zeugen nach Hausbrand gesucht

Gangelt (ots)

Am Freitag, 17. Oktober, kam es gegen 2 Uhr nachts zum Brand von mehreren Mülltonnen auf einem Grundstück, welches rückwärtig an den Friedhof grenzt. Die Flammen griffen auf ein nebenliegendes Gebäude an der Straße Markt über, in dem sich im Erdgeschoss ein Geschäft und in den Obergeschossen zwei Wohnungen befinden. Bewohner bemerkten den Brand durch die Auslösung eines Brandmeldealarms und verständigten die Feuerwehr. Alle Personen konnten das Haus unverletzt verlassen. Zur Klärung der Brandursache sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Ausbruch des Brandes in Zusammenhang stehen könnten. Auch Personen, die im Umfeld des Friedhofs sowie des Brandortes wohnen und über Videoaufzeichnungen des entsprechenden Zeitraums verfügen, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Pkw- und Büroeinbruch

    Erkelenz-Kleinbouslar (ots) - Unbekannte schlugen in der Straße Kleinbouslar die Scheibe eines Pkw ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen Münzgeld aus dem Fahrzeuginnenraum. In derselben Straße drangen Einbrecher gewaltsam in das Büro eines Hotelbetriebs ein und entkamen mit mehreren Smartphones und Bargeld. Beide Taten ereigneten sich in der Nacht vom 19. Oktober (Sonntag) auf den 20. Oktober (Montag). Einen möglichen Tatzusammenhang prüft nun die ermittelnde ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Kindertagesstätte

    Heinsberg (ots) - Zwischen letzter Woche Freitag (17. Oktober), 16 Uhr, und Montag (20. Oktober), 07.05 Uhr, verschafften sich Einbrecher im Kapellenweg gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte und durchsuchten sämtliche Schränke nach Wertgegenständen. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Pkw kollidiert mit Baum

    Geilenkirchen-Lindern (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (19. Oktober) befuhr ein 27-Jähriger die L228 aus Richtung Randerath in Fahrtrichtung Lindern. Gegen 4.56 Uhr kam er von der Fahrbahn ab und der Pkw kollidierte mit einem Baum. Im Auto befanden sich drei Personen. Der Fahrer und der 27-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Die dritte Person, ein 51-Jähriger, musste aus dem Pkw befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren