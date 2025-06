Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 25-Jähriger parkte seinen schwarzen VW Golf am 21.06.2025 gegen 14:30 Uhr am Straßenrand der Valentin-Bauer-Straße. Am Mittag des Folgetages fand er sein Fahrzeug mit einem beschädigten Seitenspiegel vor. Durch einen Nachbarn konnte in der Nacht zuvor eine vermeintlich jugendliche Person beobachtet werden, welche sich am Fahrzeug des Geschädigten aufhielt. Auf Ansprache lief die Person jedoch davon und konnte nicht mehr festgestellt werden.

Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell