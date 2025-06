Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - Zeugenaufruf

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Am Samstag, den 21.06.2025 gegen 19:10 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Mannheimer Straße / Sternstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Bike. Ein 37-jähriger Mann befuhr mit seinem blauen Fiat Panda (Kleinwagen) die Mannheimer Straße in Richtung Hans-Warsch-Platz, während der 35-jährige E-Bike Fahrer die Sternstraße in Richtung Prälat-Caire-Straße befuhr. An der Ampel kam es zum Zusammenstoß, wobei unklar ist, wer grün hatte. Der E-Bike Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 - 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

