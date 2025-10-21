POL-HS: Pkw- und Büroeinbruch
Erkelenz-Kleinbouslar (ots)
Unbekannte schlugen in der Straße Kleinbouslar die Scheibe eines Pkw ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen Münzgeld aus dem Fahrzeuginnenraum. In derselben Straße drangen Einbrecher gewaltsam in das Büro eines Hotelbetriebs ein und entkamen mit mehreren Smartphones und Bargeld. Beide Taten ereigneten sich in der Nacht vom 19. Oktober (Sonntag) auf den 20. Oktober (Montag). Einen möglichen Tatzusammenhang prüft nun die ermittelnde Kriminalpolizei.
