POL-HS: Pkw- und Büroeinbruch

Geilenkirchen-Lindern (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (19. Oktober) befuhr ein 27-Jähriger die L228 aus Richtung Randerath in Fahrtrichtung Lindern. Gegen 4.56 Uhr kam er von der Fahrbahn ab und der Pkw kollidierte mit einem Baum. Im Auto befanden sich drei Personen. Der Fahrer und der 27-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Die dritte Person, ein 51-Jähriger, musste aus dem Pkw befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat ...

