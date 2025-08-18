Feuerwehr Kaarst

FW-NE: Unfall auf Verkehrsübungsplatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaarst (ots)

Der Löschzug Kaarst wurde heute Mittag zu einem Unfall auf einen Verkehrsübungsplatz alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam gegen 13:20 Uhr ein PKW von der Fahrbahn des Übungscentrums auf der Broicherseite ab und durchbrach eine Metallgaragenwand. Das Fahrzeug kam in der Garage zum Stillstand. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die beiden Insassen bereits aus dem PKW befreit und wurden Rettungsdienstlich versorgt. Der Transport in ein Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und demontierte das Garagentor und Teile der Garage. Nach 60 Minuten konnte der Einsatz für die 15 Einsatzkräfte beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Kaarst, übermittelt durch news aktuell