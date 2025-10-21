PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kindertagesstätte

Heinsberg (ots)

Zwischen letzter Woche Freitag (17. Oktober), 16 Uhr, und Montag (20. Oktober), 07.05 Uhr, verschafften sich Einbrecher im Kapellenweg gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte und durchsuchten sämtliche Schränke nach Wertgegenständen. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Pkw kollidiert mit Baum

    Geilenkirchen-Lindern (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (19. Oktober) befuhr ein 27-Jähriger die L228 aus Richtung Randerath in Fahrtrichtung Lindern. Gegen 4.56 Uhr kam er von der Fahrbahn ab und der Pkw kollidierte mit einem Baum. Im Auto befanden sich drei Personen. Der Fahrer und der 27-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Die dritte Person, ein 51-Jähriger, musste aus dem Pkw befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Heinsberg-Kempen: Oberstraße (Alkohol) - Gangelt-Mindergangelt, L410 (Alkohol) - Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) - Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) - Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) - Selfkant-Heilder: Selfkantstraße (BtM) - ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl aus Kfz

    Wegberg-Merbeck (ots) - Aus einem an der Straße Merkensweg parkenden Pkw wurden in der Nacht zu Freitag (17. Oktober) ein Fernglas sowie persönliche Papiere entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren