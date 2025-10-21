POL-HS: Einbruch in Kindertagesstätte
Heinsberg (ots)
Zwischen letzter Woche Freitag (17. Oktober), 16 Uhr, und Montag (20. Oktober), 07.05 Uhr, verschafften sich Einbrecher im Kapellenweg gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte und durchsuchten sämtliche Schränke nach Wertgegenständen. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest.
