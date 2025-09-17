Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0616 --Ergebnisse der Durchsuchungen gegen rechtsextremistische Gruppierung--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: August / September 2025

Im August hatte die Polizei Bremen mit einem Großaufgebot Wohnungen von Mitgliedern der rechtsextremistischen Gruppierung "weserems.aktion" durchsucht und zahlreiche Waffen sowie Datenträger sichergestellt, siehe hierzu auch die Pressemeldung 540. Ziel war es, weitere Straftaten der gewaltbereiten Szene zu verhindern und Beweise zu sichern.

Die ersten Auswertungen haben nun zur Aufklärung mehrerer Taten geführt. So konnte der Diebstahl zweier Banner vom Sielwallhaus nachgewiesen werden, die vor dem Parteibüro von Bündnis 90/Die Grünen präsentiert und anschließend im Internet veröffentlicht wurden. Zudem führten die Sachbeschädigungen an Fahrzeugen zweier Personen sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz durch den Besitz eines Schlagrings zu weiteren Strafanzeigen. Auch die Sachbeschädigung am Parteibüro Die Linke im Juli dieses Jahres (PM 471) konnte ermittelt und einem 22-Jährigen aus der Gruppierung zugerechnet werden.

Die weiteren Ermittlungen und die Auswertung der sichergestellten Datenträger dauern an. Die Polizei Bremen wird die rechtsextremistische Szene weiterhin eng beobachten und konsequent gegen politisch motivierte Straftaten vorgehen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell