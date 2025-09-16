Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0613--Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe/ Oberneuland Zeit: 15. bis 16.09.25

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Montag zu Dienstag in Horn-Lehe und Oberneuland mehrere Fahrzeuge. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen Mitternacht und 6 Uhr sind im Bereich Lehesterdeich und Achterdiek an bislang mehr als 80 Autos die Reifen zerstochen worden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in den Straßen oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell