POL-HB: Nr.: 0611--Polizei verhindert Übergriff auf AfD-Stand--

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Ring, Lauenburger Straße Zeit: 13.09.25, 8 bis 13.30 Uhr

An einem AfD-Infostand in Walle kam es am Samstag zu einer angemeldeten Gegendemonstration von bis zu 150 Teilnehmenden. Die Polizei begleitete die Veranstaltungen und verhinderte einen schlagartigen Übergriff von Vermummten auf den Informationsstand.

Die AfD hatte am Samstagmorgen einen Infostand am Bahnhof Bremen-Walle aufgebaut. Unbekannte hatten hier zuvor Schriftzüge wie "Nazis raus" und AFD stinkt", mit Sprühkreide auf den Gehweg geschrieben sowie Plakate über eine Eisenbahnunterführung mit dem Wortlaut "Kein Platz für rechte Hetze, Solidarität statt Faschismus", angebracht. Einsatzkräfte entfernten die Banner. Wenig später kam es zu der angemeldeten Gegendemo an zwei Standorten in unmittelbarer Nähe. Gegen 11.35 Uhr rannte eine Gruppierung von bis zu 30 Vermummten aus Richtung Osterfeuerberger Ring direkt in Richtung des Parteistandes. Die Polizei stoppte den Angriff unter Anwendung körperlicher Gewalt und Einsatz des Mehrzweckeinsatzstockes und verhinderte so ein Aufeinandertreffen sowie eine weitere Eskalation. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die Personen aufgefordert, die Vermummung abzulegen und den Ort zu verlassen. Der Anweisung kamen sie nicht nach. Im Weiteren schloss sich die Gruppe schließlich der Gegendemo an, wechselt die Kleidung und legt die Vermummung ab. Die Verstöße wurden dokumentiert und eine Strafanzeige nach dem Versammlungsgesetz gefertigt.

Die Veranstaltungen konnten im Anschluss wie geplant durchgeführt werden. Die Gegendemo löste sich mit Abbau des Infostandes am Mittag auf. Der Verkehr musste im Bereich Waller Ring/ Waller Heerstraße sowie im Bereich Osterfeuerberger Ring/ Ratzeburger Straße gesperrt werden. Dabei kam es auch zu Verkehrsbehinderungen.

