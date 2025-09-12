Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0609 --Unfall in der Neustadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Kirchweg Zeit: 11.09.2025, 23:35 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Dabei prallte ein Ford gegen einen Stromkasten und eine Hauswand. Ein 22-Jähriger wurde vor Ort gestellt, im Auto fanden Einsatzkräfte Drogen.

Gegen 23:35 Uhr hörten Anwohner in der Kornstraße und im Kirchweg einen lauten Knall und sahen den Ford, der gegen eine Hauswand im Kirchweg geprallt war. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den unverletzten 22-Jährigen am Auto vor. Gegenüber den Polizisten behauptete er, nicht gefahren zu sein. Im Auto fanden sie kleinere Mengen Kokain und Cannabis. Verletzt wurde niemand, es entstand hoher Sachschaden. Ein Stromkasten wurde so stark zerstört, dass in mehreren Haushalten bis in die Morgenstunden der Strom ausfiel, auch die Straßenbeleuchtung war betroffen. Bei dem augenscheinlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehenden 22-Jährigen wurde eine Blutuntersuchung angeordnet und es wurden diverse Strafanzeigen gefertigt. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell