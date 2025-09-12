PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0609 --Unfall in der Neustadt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Kirchweg
Zeit: 	11.09.2025, 23:35 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Dabei prallte ein Ford gegen einen Stromkasten und eine Hauswand. Ein 22-Jähriger wurde vor Ort gestellt, im Auto fanden Einsatzkräfte Drogen.

Gegen 23:35 Uhr hörten Anwohner in der Kornstraße und im Kirchweg einen lauten Knall und sahen den Ford, der gegen eine Hauswand im Kirchweg geprallt war. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den unverletzten 22-Jährigen am Auto vor. Gegenüber den Polizisten behauptete er, nicht gefahren zu sein. Im Auto fanden sie kleinere Mengen Kokain und Cannabis. Verletzt wurde niemand, es entstand hoher Sachschaden. Ein Stromkasten wurde so stark zerstört, dass in mehreren Haushalten bis in die Morgenstunden der Strom ausfiel, auch die Straßenbeleuchtung war betroffen. Bei dem augenscheinlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehenden 22-Jährigen wurde eine Blutuntersuchung angeordnet und es wurden diverse Strafanzeigen gefertigt. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 09:50

    POL-HB: Nr.: 0608 --Mehrere Einsätze der Wasserschutzpolizei Bremen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 11.09.2025 Die Wasserschutzpolizei Bremen war am Donnerstag bei mehreren Einsätzen im Hafengebiet und auf der Weser gefordert. Am Vormittag wurde im Bereich des Getreidehafens eine Gewässerverunreinigung durch eine ölig schimmernde Substanz festgestellt. Die betroffene Fläche betrug rund 600 Quadratmeter. Die Feuerwehr brachte ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 14:17

    POL-HB: Nr.: 0507 --Sachbeschädigungen an Autos in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, OT Hohentor Zeit: 11.09.25 Ein unbekannter Täter zerstach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Vorder- und Hinterreifen mehrerer geparkten Autos in der Bremer Neustadt. Die Fahrzeuge, darunter die Marken Daimler, Mazda, Nissan und Skoda, standen in der Bachstraße, der Elbstraße und der Bodenheimer Straße. ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:04

    POL-HB: Nr.: 0606--Polizei Bremen durchsucht bei Islamistengruppe--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 11.09.25, 6 Uhr Der Staatsschutz der Polizei Bremen durchsuchte am Donnerstagmorgen drei Wohnungen von zwei 24 und 30 Jahre alten Beschuldigten in Bremen, die der islamistischen Gruppierung Nur al'Ilm angehören. Hintergrund sind Ermittlungen zu Strafverfahren wegen Volksverhetzung und Belohnung und Billigung von Straftaten. Die Gruppierung Nur al'Ilm betreibt im Internet einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren