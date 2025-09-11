PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0606--Polizei Bremen durchsucht bei Islamistengruppe--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	11.09.25, 6 Uhr

Der Staatsschutz der Polizei Bremen durchsuchte am Donnerstagmorgen drei Wohnungen von zwei 24 und 30 Jahre alten Beschuldigten in Bremen, die der islamistischen Gruppierung Nur al'Ilm angehören. Hintergrund sind Ermittlungen zu Strafverfahren wegen Volksverhetzung und Belohnung und Billigung von Straftaten.

Die Gruppierung Nur al'Ilm betreibt im Internet einen salafistischen Videokanal und verbreitete dort Anfang des Jahres unter anderem volksverhetzende Inhalte und rief in diesem Zusammenhang öffentlich zu Straftaten auf. Der 24 Jahre alte ägyptischen Staatsangehörige konnte diesbezüglich als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Im Rahmen der Ermittlungsverfahren wurden heute früh Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen der beiden Beschuldigten in Bremen vollstreckt. Dabei konnte umfassendes Beweismaterial, wie Datenträger und Computer, sichergestellt werden. Ebenso wurden bei dem 24-jährigen Beschuldigten große Mengen an zur Verteilung bestimmten Flyern und weiteren Unterlagen der Gruppierung "Nur al'Ilm" gefunden und sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 07:19

    POL-HB: Nr.: 0605 -- Mutmaßliche Geldwäscherin identifiziert--

    Bremen (ots) - - Bremen 09.09.25 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahndeten gestern mit einem Foto nach einer Frau, die im Tatverdacht der Geldwäsche steht. Die Frau eröffnete im Jahr 2024 unter Verwendung einer falschen Personalie Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese Konten Gelder aus Straftaten im vierstelligen Bereich transferiert. Die 25 Jahre alte Frau konnte inzwischen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 13:30

    POL-HB: Nr.: 0602 --Drogentaxi gestoppt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Wittekindstraße Zeit: 08.09.2025, 12:15 Uhr Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Montagmittag einen 37 Jahre alten Mann in Gröpelingen. Er ist verdächtig, aus seinem Auto heraus mit Drogen gehandelt zu haben. Aufgrund von Schwerpunkmaßnahmen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität waren die Zivilpolizisten um 12:15 Uhr in Gröpelingen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren