POL-HB: Nr.: 0605 -- Mutmaßliche Geldwäscherin identifiziert--
Bremen (ots)
-
Bremen
09.09.25
Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahndeten gestern mit einem Foto nach einer Frau, die im Tatverdacht der Geldwäsche steht.
Die Frau eröffnete im Jahr 2024 unter Verwendung einer falschen Personalie Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese Konten Gelder aus Straftaten im vierstelligen Bereich transferiert.
Die 25 Jahre alte Frau konnte inzwischen identifiziert und ermittelt werden.
Die Fahndung hat sich damit erledigt, die Bilder sind entsprechend zu löschen.
Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell