Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0602 --Drogentaxi gestoppt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Wittekindstraße Zeit: 08.09.2025, 12:15 Uhr

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Montagmittag einen 37 Jahre alten Mann in Gröpelingen. Er ist verdächtig, aus seinem Auto heraus mit Drogen gehandelt zu haben.

Aufgrund von Schwerpunkmaßnahmen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität waren die Zivilpolizisten um 12:15 Uhr in Gröpelingen unterwegs, als ihnen der Mercedes in der Wittekindstraße auffiel. Ein Mann war eingestiegen und kurz darauf an einer Straßenecke in der Nähe mit einer größeren Tüte wieder ausgestiegen. Bei der Kontrolle dieses Mannes fanden die Einsatzkräfte Cannabis. Daraufhin sprachen sie den 37-Jährigen an und fanden in seinem Auto eine größere Menge Bargeld.

Durch einen Richter wurde anschließend eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Hier fanden die Einsatzkräfte mehr als 180 Gramm Kokain, mehr als ein Kilo Cannabis, Amphetamine, unverzollte E-Zigaretten, weiteres Bargeld, eine Waage und Verpackungsmaterial. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell