Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0601 --Polizei Bremen entdeckt gefälschte Markenware--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Parallelweg
Zeit: 	08.09.25, 18 Uhr

Am Montagabend stießen Einsatzkräfte der Polizei Bremen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Walle auf mutmaßlich gefälschte Markenware in erheblichem Umfang. Zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren stehen im Verdacht, unerlaubt mit den Produkten gehandelt zu haben. Gegen einen wird zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Gegen 18 Uhr wollten Einsatzkräfte in Bremen-Walle ein Autofahrer kontrollieren. Noch vor der Kontrolle bog der Fahrer auf das Gelände einer Lagerboxenvermietung ab. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug und trafen den Fahrer kurz darauf an, als dieser im Begriff war, eine Lagerbox zu verschließen und dabei eine augenscheinlich gefälschte Gucci-Handtasche heraustrug.

Im Zuge der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der anschließenden Überprüfung der Lagerbox, zu der der Mieter - ein 27-jähriger Mann - hinzugezogen wurde, stießen die Einsatzkräfte auf unzählige Schuhkartons, Bekleidungsstücke, Elektronikartikel und Accessoires mit Markenkennzeichnungen namhafter Luxusmarken. Aufgrund der Beschaffenheit der Waren bestand der Verdacht, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Fälschungen handelte.

Sämtliche verdächtige Ware wurde beschlagnahmt. Der Abtransport erfolgte durch das Technische Hilfswerk (THW) unter polizeilicher Begleitung. Die beiden Männer müssen sich nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Markengesetz verantworten. Gegen den 22-jährigen Fahrer wurde zusätzlich eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

