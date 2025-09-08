Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0599 --Verkehrsunfall in Mitte--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 07.09.2025, 14:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall rammte ein 35 Jahre alter Mann in Bremen-Mitte mit seinem Auto eine 62-Jährige mit ihrem Motorrad. Die Frau wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Etwa um 14:30 Uhr wartete die 62-Jährige mit ihrem Motorrad an einer roten Ampel an der Kreuzung Eduard-Grunow-Straße/ Am Dobben. Neben ihr wartete ebenfalls ein 31-Jähriger mit seinem Audi. Laut übereinstimmender Zeugenaussagen sprang die Ampel auf Grün und beide fuhren los. Von Links rammte dann ein Ford die Frau auf dem Motorrad, die in der Folge gegen den Audi geschleudert wurde und dann auf der Straße verletzt liegenblieb. Passanten leisteten umgehende Erste Hilfe und alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Die Frau musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Das Motorrad wurde stark beschädigt, auch an den beiden Autos entstand Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung voll gesperrt werden, auch der Öffentliche Nahverkehr war davon betroffen, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Führerschein des 35 Jahre alten Fahrers des Ford wurde vor Ort beschlagnahmt und entsprechende Anzeigen gefertigt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell