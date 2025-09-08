PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0599 --Verkehrsunfall in Mitte--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben
Zeit: 	07.09.2025, 14:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall rammte ein 35 Jahre alter Mann in Bremen-Mitte mit seinem Auto eine 62-Jährige mit ihrem Motorrad. Die Frau wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Etwa um 14:30 Uhr wartete die 62-Jährige mit ihrem Motorrad an einer roten Ampel an der Kreuzung Eduard-Grunow-Straße/ Am Dobben. Neben ihr wartete ebenfalls ein 31-Jähriger mit seinem Audi. Laut übereinstimmender Zeugenaussagen sprang die Ampel auf Grün und beide fuhren los. Von Links rammte dann ein Ford die Frau auf dem Motorrad, die in der Folge gegen den Audi geschleudert wurde und dann auf der Straße verletzt liegenblieb. Passanten leisteten umgehende Erste Hilfe und alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Die Frau musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Das Motorrad wurde stark beschädigt, auch an den beiden Autos entstand Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung voll gesperrt werden, auch der Öffentliche Nahverkehr war davon betroffen, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Führerschein des 35 Jahre alten Fahrers des Ford wurde vor Ort beschlagnahmt und entsprechende Anzeigen gefertigt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:14

    POL-HB: Nr.: 0598 --Mann ausgeraubt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Otto-Lilienthal-Straße Zeit: 07.09.2025, 09:45 Uhr Drei unbekannte Männer bedrohten am Sonntagmorgen in der Neustadt einen 53 Jahre alten Mann mit einem Messer und raubten ihm seine Umhängetasche. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 09:45 Uhr war der Mann in der Otto-Lilienthal-Straße unterwegs als die drei Täter auf ihn zukamen. Einer aus der Gruppe hielt ihm ein ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 09:28

    POL-HB: Nr.: 0597 --Göttlicher Irrtum auf der A1--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, Bundesautobahn 1 Zeit: 07.09.25, 19 Uhr Am Sonntagabend wählte ein 33-jähriger Mann ausgerechnet die A1 bei Bremen als Ort für seine Predigt - und sorgte damit für ein ungewöhnliches Einsatzgeschehen. Der selbst ernannte "Botschafter Gottes" stellte sein Auto kurz vor der Anschlussstelle Hemelingen auf dem Standstreifen ab. Statt Altar und Weihrauch brachte er ein Mikrofon mit ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 17:53

    POL-HB: Nr.: 0596 --Polizei begleitet Fahrraddemo--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 07.09.2025, 11:10 Uhr bis 14:00 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen begleiteten am Sonntag eine angemeldete Demonstration, an der in der Spitze bis zu 2000 Menschen auf Fahrrädern im Stadtgebiet unterwegs waren. Etwa um 11:30 Uhr machten sich die Teilnehmer vom Altenwall aus auf den Weg. Die Strecke führte quer durch die Stadt, unter anderem über den Breitenweg, die B6, den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren